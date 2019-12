Festa a sorpresa per Pietro Bianchi, la società operaia di Luco dei Marsi omaggia lo storico commediografo luchese conosciuto come Zi’ Frate

Luco dei Marsi. Domenica 1 dicembre, nella sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso, Pietro Bianchi è stato protagonista dell’evento “Un pomeriggio insieme a… un autore da scoprire!”.

Zi’ Frate, ignaro della festa a sorpresa organizzata dalla Società Operaia di Luco dei Marsi, era presente in sala come tutti gli altri ospiti, ma non sapeva che anziché essere un semplice spettatore, era proprio lui lo “special guest” della festa. La Società Operaia di Luco dei Marsi, con il presidente Roberto Di Giammatteo, tutti i consiglieri e i soci, ha voluto omaggiare Pierino Zi’ Frate per il suo impegno culturale e sociale che da più di trenta anni svolge, con la sua compagnia teatrale e non solo, nel nostro territorio e in giro per il mondo.

Alla manifestazione hanno partecipato Agostino De Angelis, attore e regista romano, Giovanbattista Pitoni, scrittore e regista avezzanese, Franco Santellocco Gargano, Marivera De Rosa, la sindaca di Luco dei Marsi, Raimondo Terramano, presidente dell’associazione Cento Giovani Abruzzo e naturalmente tanti amici luchesi e non, che hanno reso omaggio all’amato autore luchese, conosciuto con lo pseudonimo di Zi’ Frate.