Festa a Carsoli per il ritorno del polo scolastico dopo 11 anni. Sindaco Nazzarro: i giovani animeranno il centro del paese

Carsoli. Riaperto dopo 11 anni il polo scolastico di Carsoli che torna a popolare il centro cittadino del paese marsicano.

Infatti si è svolta oggi, sabato 25 gennaio, l’inaugurazione dello stesso e, all’evento, coordinato da Daniele Imperiale, erano presenti le più importanti istituzioni locali: dal sindaco Velia Nazzarro, all’assessore regionale Guido Quintino Liris, fino ad arrivare al presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso e alla preside Florenza Marano. Più che di evento, però, si dovrebbe parlare di una vera e propria festa , infatti sono stati moltissimi i cittadini che si sono riversati in piazza per dare il bentornato ai giovani studenti di Carsoli che da oggi, come affermato dal sindaco Nazzarro, torneranno ad animare anche il centro di Carsoli

Due nuovi complessi dunque, all’avanguardia e costruiti secondo le ultime norme antisismiche, per ospitare i 250 studenti delle medie e i 150 ragazzi dello scientifico, in un luogo confortevole e accogliente, dotato di giardino, rastrelliere per le bici, campo da calcetto, palestra ma anche laboratori, uffici e ascensori.

“Per noi si conclude un percorso sulla sicurezza che vede protagonista una realtà al passo con i tempi che vanta strutture scolastiche all’avanguardia e antisismiche” ha affermato la Nazzarro che, per assicurarsi la buona riuscita del progetto, ha lavorato giorno e notte, permettendo così ai 400 alunni di lasciare i complessi dislocati nel centro fieristico e negli spazi messi a disposizione per loro, nel 2009, da “Il Sole 24 ore”.