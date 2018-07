Fervono i preparativi per “Una Notte Romantica”, l’evento più atteso dell’estate avezzanese tra moda e solidarietà

Avezzano. Mancano solo poche settimane alla seconda edizione di eUna Notte Romantica. Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione del Galà ideato e prodotto da Lucia Ciminelli, la macchina organizzativa è già da tempo all’opera per regalare alla terra d’Abruzzo un nuovo e straordinario appuntamento con Moda, Cinema, Sport e beneficenza. Giovani stilisti emergenti, ospiti prestigiosi e campioni delle Paralimpiadi capitanati da Alex Zanardi, si alterneranno in un magico mix sotto le stelle di Piazza Risorgimento di Avezzano. In questa nuova edizione sarà data ampia visibilità ad associazioni Onlus. Durante la serata verrà infatti effettuata una raccolta fondi a favore di Avis di Avezzano e P63 Sindrome EEC International. Tra gli ospiti anche gli attori Roberto Farnesi e Francesco Castiglione, la cantautrice Grazia Di Michele e la cabarettista Rosalia Porcaro. La manifestazione patrocinata dal Comune di Avezzano sarà condotta ancora una volta da Alina Di Mattia e Paolo Del Vecchio. Spetterà a Carmela Caniglia la direzione di palco mentre quella tecnica audio-luci è affidata da Ettore Malandra. Fotografo ufficiale dell’evento sarà Marcello De Luca. Le acconciature degli ospiti saranno affidate a Nazareno Parrucchiere. Appuntamento 18 agosto, alle ore 21, con la 2^ Edizione di Una Notte Romantica.