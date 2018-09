Magliano de’ Marsi. Fervono i preparativi a Magliano per la sagra della marrocca (pannocchia) giunta alla 16° edizione. La sagra si svolgerà in via Cicolana a Magliano domani a partire dalle 19.30. Quest’anno, in via eccezionale, la sagra sarà supportata dal comitato festeggiamenti classe 1968. Il menu’ comprende: polenta al sugo con costatine di maiale, salsiccia, fagioli, marrocca e pane giallo. Ci sarà inoltre musica dal vivo con l’orchestra spettacolo Loris & Blue Stars.

