Ferrovia veloce, Di Pangrazio convoca adunanza dei sindaci. Obiettivo: “blindare il progetto” ad Avezzano

Avezzano. All’indomani dell’annuncio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, su un consiglio comunale in cui si parlerà anche di “ipotesi progettuale di un nuovo corridoio ferroviario veloce Roma-L’Aquila-Pescara”, il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio annuncia la convocazione dell’adunanza dei sindaci della Marsica per discutere della realizzazione della Ferrovia veloce. Di Pangrazio mira a “blindare” il progetto con la collaborazione degli altri amministratori del territorio marsicano, per scongiurare che Avezzano sia esclusa a favore dell’Aquila.

“Sindaci marsicani a raccolta per rivendicare, con voce univoca, al governo nazionale e regionale, il valore strategico dell’intermodalità e della ferrovia veloce Avezzano-Roma-Pescara per il futuro della Marsica e delle aree interne. Il raddoppio del tracciato collegato col corridoio europeo Ten-T Barcellona, Civitavecchia, Ortona, Ploce, -insieme alla Zes-, un volano del rilancio economico e sociale dell’intero Abruzzo”, scrive in una nota alla stampa il sindaco di Avezzano, “sarà al centro dell’adunanza dei sindaci allargata agli amministratori locali nazionali, regionali e provinciali, nonché alle associazioni di categoria, i sindacati in agenda giovedì 15 alle 16.30 al castello Orsini in presenza da remoto”.

“Il sindaco, Gianni Di Pangrazio, in perfetta sintonia con l’indirizzo politico della maggioranza, condiviso dal consigliere di minoranza, Iride Cosimati, chiama i colleghi della Marsica, le associazioni di categoria, i sindacati a unire le forze per ribadire, senza se’ e senza ma, la valenza strategica del progetto, definito una priorità nazionale dal governo Conte, affinché arrivi alla meta mantenendo la direttrice iniziale”, si legge ancora nel comunicato, “sulla strada ferrata, quindi, gli amministratori di Avezzano, chiamano i colleghi marsicani e i rappresentanti istituzionali ad agire insieme per non lasciarsi sfuggire la sfida dell’intermodalità’ che comprende il potenziamento della tratta Roma -Avezzano-Pescara”.

“Avanti tutta senza indugi”, affermano i capigruppo di maggioranza, Gianluca Presutti, Ernesto Fracassi, Alessandro Pierleoni, Roberto Verdecchia, Maria Antonietta Dominici, Ignazio Iucci, Antonio Del Boccio, Alfredo Chiantini, Alessandra Cerone, “per la realizzazione di un progetto strategico per il futuro del territorio sia sul versante della mobilità che sul fronte economico. E che nessuno pensi a sveltine dell’ultimo momento o a tatticismi di bandiera che rischiano solo di danneggiare il progetto originario ma senza alcuna reale possibilità di riuscita. Anche un bambino capirebbe che cercare di deviare un treno lanciato ad alta velocità non avrebbe alcuna possibilità di successo”.

“L’invito, quindi”, va avanti la nota, “è quello di tornare con i piedi per terra e di volare alto per non ostacolare un progetto che avrà un forte impatto sul futuro dell’intera Regione”.

“Confidiamo nei parlamentari abruzzesi”, aggiungono, “affinché il progetto resti una priorità nazionale”.