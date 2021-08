Ferragosto tra concerti ed eventi musicali, a Luco per la festa del paese arrivano i The Kolors

Avezzano. Concerti, eventi musicali e grandi artisti in tutta la Marsica per il ferragosto e non soltanto. Con la scrupolosa organizzazione e direzione artistica della ‘Ferrini spettacoli’ e dell’impresario ortucchiese Fabrizio Ferrini, stanno per sbarcare tanti artisti.

Domenica 15 agosto, giornata di ferragosto, a Lecce nei marsi arriveranno cinque ottimi musicisti ovvero la ‘Quenn project tribute band’. La formazione, che si esibirà nell’ambito degli eventi estivi organizzati dal comune, eseguirà le più belle canzoni della storica band di Freddy Mercury.

Sempre a Ferragosto, ma ad Ovindoli, sarà di scena il popolarissimo cabarettista Gianluca Impastato, direttamente da Zelig, Colorado cafè ed altri programmi di successo. Lunedi 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco, a Collelongo saliranno sul palco i musicisti della cover band ufficiale di Vasco Rossi da ben 35 anni. In particolare, in piazza San Rocco, si svolgerà lo spettacolo musicale ‘Tributo a Vasco Rossi’ con la Diapason band. Ancora a Collelongo, martedì 17 si esibirà il gruppo ‘Ostetrika Gamberini’. La nota band eseguirà celebri pezzi rock internazionale, dagli anni 60 ai nostri giorni.

Sabato 21 agosto, a Balsorano straordinaria serata musicale e canora con il celebre duo ex Matia Bazar, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte. I due storici componenti del famosissimo gruppo italiano, proporrà lo spettacolo dal titolo “La nostra storia” ovvero un viaggio musicale che racconterà i più grandi successi dei mitici Matia Bazar. Domenica 22 invece, a Luco dei Marsi i fans dei famosissimi The Kolors potranno darsi appuntamento. Il comitato feste patronali ha invitato la popolare band resa famosa dalla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Lunedi 23 agosto, a Carsoli in piazza del comune si terrà lo spettacolo ‘Ciao Lucio’, concerto tributo al grande Lucio Dalla. A Scurcola Marsicana invece, il 27 agosto si festeggeranno i Santi patroni e per l’occasione, gli appassionati del genere, potranno divertirsi con lo show del divertentissimo Alberto Alivernini.

A Trasacco infine, per le feste patronali in onore di San Cesidio e della Madonna di Candelecchia, il 29 agosto ci saranno i ‘Velvet dress’ ovvero gli ‘U2 tribute’ che si esibiranno nella centralissima piazza Matteotti. E ancora, sempre a Trasacco, il 31agosto toccherà ai ‘Live play’ cioè la band tributo ai Coldplay e il 1 settembre la super band giovanile ‘Garibaldi Bros’ che proporrà discodance e i più grandi successi discografici di oggi e di ieri. “Sarà un agosto molto impegnativo, ma mi auguro sereno e divertente per tutti – dichiara Fabrizio Ferrini, l’impresario organizzatore degli eventi musicali di agosto – ringrazio gli artisti che si esibiranno, il pubblico che verrà e i vari comuni e comitati che ci ospiteranno, come sempre, con grande entusiasmo”.