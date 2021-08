Ferragosto in grande stile dal Marsica Sporting Center…per sentirsi in vacanza anche vicino casa

A partire dai primi giorni del mese di agosto, la fatidica domanda “Cosa fai a Ferragosto?” è sempre dietro l’angolo. Anche se si tratta della festa più attesa dell’estate, non è semplice facile e immediato trovare una soluzione che riesca ad accontentare le esigenze di tutti, soprattutto se si decide di trascorrerla in gruppo. Nonostante il 15 sia alle porte, molti di voi non avranno ancora nulla in programma. Ma niente paura: ecco che avete cliccato sull’articolo giusto.

Natura, piscina, barbecue per un pic-nic all’aria aperta. Questi gli ingredienti pensati dal Marsica Sporting Center per garantire un Ferragosto coi fiocchi a tutti coloro che decideranno di affidarsi a questa realtà marsicana. La struttura di via Aldo Negri ha a disposizione ampi spazi verdi immersi nella natura in cui gruppi di famiglie o amici potranno ritagliarsi il loro angolo per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza e del relax, in totale sicurezza.

Una unica e comoda soluzione che racchiude un mix di alternative capace di soddisfare i gusti di tutti, grandi e piccini. Dalla freschezza e il divertimento della piscina ai giochi e alla buona musica, per poi pranzare – come in una scampagnata in montagna – in un’area apposita dove poter sistemare le proprie griglie e/o barbecue e cucinare la carne portata direttamente da casa.

“La nostra idea”, ha dichiarato il team, “nasce dalla volontà di andare incontro ai bisogni di coloro che decidono di non allontanarsi per festeggiare il Ferragosto. Parliamo di una giornata che farà sentire famiglie e gruppi di amici come in vacanza anche se vicino casa. La struttura del Marsica Sporting Center, infatti, offre numerose comodità per far divertire tutti anche grazie alla formula della “scampagnata in piscina”: un’iniziativa innovativa che ha riscontrato molto successo lo scorso anno e che non vediamo l’ora di replicare”.

Per chi deciderà di trascorrere il Ferragosto dal Marsica Sporting Center, verranno messi campi di calcetto e calciotto a disposizione gratuitamente per una partita tra amici! C’è tempo per prenotare fino all’11 agosto!

La prenotazione è obbligatoria per permettere al team di organizzare la disposizione degli spazi, con il fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento sociale.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook o contattare i numeri 3357312860 – 3312706068.

Che ne dite, avete trovato l’ispirazione giusta? Il Marsica Sporting Center vi aspetta.