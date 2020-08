FerrAgosto all’Osteria Sestini, un menu di carne e uno di pesce per una giornata in mezzo al verde

Un menu di carne e uno di pesce e una giornata in mezzo alla verde, lontano dallo stress della città, in mezzo alla tranquillità del verde. È questo lo slogan scelto dall’Osteria Sestini per presentare la scelta dei piatti elaborata dallo chef Giacomo Piacentino per il 15 di agosto.

Nel menu di carne ci sono i prodotti legati alla tradizione locale, come la salsiccia, il pecorino e lo zafferano, mentre in quello di pesce ci sono degli accostamenti “scoppiettanti” come quello dei gamberi col guanciale in una crema bruciata, servita come antipasto.

A prezzi accessibili, il menu di carne è a 35 euro mentre quello di pesce è 45, l’Osteria Sestini punta a mantenere alta la qualità e la ricercatezza della sua cucina .

In ogni menu è compresa una bottiglia di vino per ogni quattro persone.

«Saremo felici di accogliere i nostri clienti anche il giorno di Ferragosto», commenta Oreste Sestini, proprietario del locale, che alla fine di luglio ha tagliato il traguardo del suo secondo anno di attività, «la location ci permette il servizio sia all’esterno che all’interno. Offriamo una giornata di relax immersi nel verde, lontano dalla confusione della città, per degustare piatti gustosi ed esclusivi».

#adv #advertising