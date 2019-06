La Federazione italiana tennis premia l’arbitro marsicano Fernando Colizza, per lui distintivo d’onore

Tagliacozzo. La Federazione italiana tennis consegna il distintivo d’onore all’arbitro Fernando Colizza. Lo storico calciatore dell’Avezzano e allenatore di numerose altre squadre della Marsica è stato premiato dalla Federazione italiana tennis per la sua lunga carriera da arbitro federale. L’importante riconoscimento è arrivato qualche settimana fa ed è stato salutato con gioia da Colizza, ex dipendente dell’ufficio anagrafe del Comune di Avezzano oggi in pensione.

Lo sport è sempre stata la sua passione e anche se da tempo non opera più nel settore sportivo è rimasto legato a questo mondo al quale ha dato tanto. La Federazione italiana tennis, comitato regionale abruzzese, presieduto da Luciano Ginestra, ha voluto assegnargli questa importante onorificenza ufficiale per il suo impegno lungo e costante a sostegno dello sport. A comunicare a Colizza l’assegnazione del distintivo è stato Marcello Padovano del comitato tennis Abruzzo.

Gli attestati di merito per quanto fatto nel settore sono stati poi consegnati a tutti gli arbitri di gara dal comitato regionale Fit Abruzzo e Molise in un evento che si è svolto a Chieti. Colizza, 74 anni, ha militato per anni nell’Avezzano calcio come difensore. In molti lo ricordano allo stadio dei Marsi trainare la squadra nei momenti di difficoltà. Ha avuto poi un’esperienza significativa nella Pro Vasto e subito dopo è passato alla panchina allenando il settore giovanile dell’Avezzano calcio e poi la prima squadra del Tagliacozzo.

Parallelamente ha coltivato la passione per il tennis, trasmessa poi anche ai figli, e ha continuato a lavorare per promuovere la cultura dello sport nella Marsica. “Questo riconoscimento che la Federazione mi ha voluto assegnare mi ha riempito il cuore di gioia”, ha raccontato Colizza, “è una grande soddisfazione sapere che qualcuno, a distanza di anni, ha riconosciuto il lavoro svolto sul campo. Lo sport, in ogni sua forma, è sempre stata la mia vita e il distintivo d’onore della Fit lo testimonia”.