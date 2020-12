Avezzano. Trovati con un chilo di droga in auto, fermati tre stranieri. È accaduto poco fa ad Avezzano, in via Garibaldi all’incrocio con via Monte Zebio, quando uno straniero è stato fermato dalle forze dell’ordine e trovato con diverse migliaia di euro con banconote in contanti.

Il marocchino era già noto alle forze dell’ordine. Sul posto, oltre agli uomini della polizia locale con il comandante Luca Montanari, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.

I tre sono difesi dagli avvocati Roberto Verdecchia e Mauro Ceci.