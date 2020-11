Ferito e abbandonato perché non più idoneo alla caccia: il piccolo segugio cerca casa

Avezzano. Abbandonato al gelo della notte, ferito e con una zampa lussata (addirittura calcificatasi) perché, probabilmente, non più “idoneo” per la caccia. E’ stato ritrovato così, in condizioni purtroppo non buone, un cuccioletto di pochi mesi. Soccorso e aiutato dai volontari dell’associazione Zampa Amica è stato trasportato con urgenza all’ambulatorio veterinario del dottor Ennio Di Carlo che, assieme alla dottoressa Eleonora D’Angelo, dopo aver stabilizzato le sue condizioni di salute, è stato prontamente operato.”Il cuccioletto ha una subito una lussazione con successiva calcificazione caricando poi tutto il peso anche sulla altra zampina, questo è il motivo per cui è stato evidentemente abbandonato. Si tratta di un segugio puro, maschietto. Presenta anche diversi morsi causati da altri cani, purtroppo. L’intervento è perfettamente riuscito ma adesso, anche se in stallo post operatorio, è ovviamente in cerca di adozione”, spiegano da Zampa Amica. “E’ un combattente, ha lottato contro la morte e le avversità e ora cerca una casa e qualcuno che voglia amarlo e prendersi cura di lui”.

Per info e contatti: Zampa Amica