Feng Shui e Bonus mobili per sopravvivere meglio al Covid

Il coronavirus ci ha obbligato a spendere molto più tempo tra le mura di casa, creando inevitabilmente tensione e stress. Un’arma a nostra disposizione per sopravvivere più serenamente alle restrizioni è arredare le stanze seguendo i consigli della tradizione asiatica del Feng Shui. Inoltre, se avete bisogno di rinnovare la vostra dimora e volete risparmiare un po’ quest’anno potete approfittare del bonus mobili 2022.

Cos’è il Feng Shui?

Il Feng Shui è una tradizione cinese legata all’idea che si possa usare le geometrie, le regole architettoniche e i disegni astrali per migliorare il benessere psicologico della persona. Letteralmente Feng Shui significa vento e acqua, i due elementi che maggiormente disegnano le forme della terra con la loro forza e il loro movimento. La pratica del Feng Shui sembra essere molto antica, probabilmente risale a più di 5000 anni fa. Nei paesi asiatici è abbastanza comune utilizzare i suggerimenti di questa filosofia per costruire ed arredare la propria dimora, al fine di assicurare serenità e fortuna alla famiglia.

Le regole per arredare casa e migliorare il benessere

La filosofia Feng Shui si può applicare all’arredamento della propria casa. Ecco alcune semplici regole da seguire:

Posizionare la camera da letto il più possibile lontano dall’entrata o dalla strada. Nel caso non fosse possibile per voi spostare questa stanza, potete mettere uno specchio di fronte alla porta d’entrata. Evitate di appendere specchi in camera, non fanno fluire al meglio l’energia all’interno della casa. Se proprio non riuscite a rinunciare a uno specchio in camera, cercate di coprirlo con un telo quando andate a dormire.

Il letto dovrebbe essere posto nell’angolo opposto alla porta, possibilmente rivolgendo la testa verso est. E’ consigliabile sistemarlo in modo che i piedi non siano in direzione dell’ingresso, solitamente basta spostare il letto in modo trasversale per risolvere il problema.

Scegliere i colori della mobilia e delle pareti con attenzione, ad esempio se siete alla ricerca di un pò di fortuna scegliete il rosso e il nero; se avete bisogno di una ventata di buon umore il colore da preferire è il giallo se invece, siete in una fase di crescita, troverete ispirazione dalle tonalità del verde.

Se non potete vivere vicino ad un fiume o a un lago, cercate almeno di porre in casa una piccola fontanella. Lo scorrere dell’acqua dona tranquillità e favorisce la ricchezza.

Come funziona il Bonus Mobili?

Se pensate che cambiare un po’ l’ambiente domestico potrebbe migliorare il vostro umore, la bella notizia è che potete approfittare del Bonus Mobili, che viene assegnato a chi ristruttura la propria casa. Grazie a questa iniziativa del governo potrete ottenere nel 2022 una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili. La cifra che potrete risparmiare può arrivare a 5.000 euro. I beni elencati nel bonus includono mobili nuovi come letti, armadi, tavoli e sedie, divani ecc e grandi elettrodomestici, come forno, lavatrici e asciugatrici, facendo attenzione a scegliere la giusta classe energetica. Per poter usufruire del Bonus è necessario pagare con bonifico o carta di credito. Se poi volete risparmiare sui vostri acquisti controllate le numerose offerte create in questo periodo dai negozi di arredamento, per esempio mondo convenienza nel mese di febbraio elimina i costi legati all’IVA.

Ora che avete conosciuto alcune regole del Feng Shui, cercate di applicarle alla vostra casa per sentirvi meglio e ricevere delle buone energie. Date importanza alla scelta dei colori per favorire il vostro successo, o la vostra calma, e cercate di progettare i cambiamenti prima della fine dell’anno così da non perdere i vantaggi legati alle detrazioni fiscali.