Femminicidio e violenza di genere, al via il concorso nelle scuole promosso dalla sezione Fidapa di Avezzano

Avezzano. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la sezione Fidapa di Avezzano ha organizzato una serie di eventi dedicati a sollevare l’attenzione a più livelli sul fenomeno del femminicidio. La Fidapa Bwp Italy è un’importante organizzazione non governativa nata nel 1919 per sostenere tutte le donne senza alcuna distinzione di etnia, lingua e credo religioso. È accreditata presso Onu, Fao, Unesco, Consiglio d’Europa e altri organismi internazionali. La Federazione Italiana, fondata nel 1930, conta ad oggi più di 11.000 socie. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative culturali delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Lo scorso 28 settembre è stata inaugurata la neo costituita sezione di Avezzano. Una delle prime iniziative della Fidapa di Avezzano è dedicata al mondo della scuola attraverso il concorso dal titolo “Quale Genere di Comunicazione?” – La comunicazione tra uomini e donne oggi: come avviene, influisce e condiziona il rapporto di coppia, la famiglia, la società attuale. Il concorso è ispirato alla “Carta dei Diritti della Bambina”, strumento di divulgazione e sensibilizzazione su quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza: la violenza di genere. “La Carta” oggi rappresenta la linea guida per tutte le iniziative a tutela del mondo femminile fin dalla più tenera età.

A tal proposito lunedì, dalle 9.20 alle 10.20, al liceo “Benedetto Croce” di Avezzano si terrà la premiazione dei migliori elaborati prodotti dai ragazzi di tutte le scuole aderenti al concorso, tra le quali l’istituto Croce, il liceo Pollione, l’istituto Galilei, il liceo classico Torlonia, l’istituto Argoli, il Bellisario e l’istituto Majorana. Un concorso finalizzato a sollevare l’attenzione sul linguaggio, sulle modalità di espressione e comunicazione di genere per comprendere e superare gli stereotipi sulle differenze di genere, nella convinzione che, come afferma Cristina Obber, “la violenza di genere è un problema culturale, ogni forma di linguaggio e l’agire di tutti e tutte noi nel quotidiano siano fondamentali per il cambiamento, per permetterci relazioni migliori, più libere, più rispettose, più felici”.

Attraverso il concorso gli studenti e le studentesse sono chiamati a realizzare elaborati creativi e sono necessariamente portati ad affrontare e ragionare sull’argomento, senza azioni propedeutiche potenzialmente condizionanti. Tre le sezioni previste: Arti letterarie (articolo di giornale, racconto), Arti visive (fotografia, pittura, scultura), Video (cortometraggi, spot). Nel corso della premiazione si svolgerà una disamina dei lavori ed una valutazione delle prospettive: educare alla non violenza attraverso l’uso delle parole giuste. L’intervento sarà curato da Gina Onorato Tutte le opere realizzate saranno in mostra nella galleria del centro commerciale “I Marsi” dal oggi sino al 26 novembre, dove sarà presente un desk informativo di Fidapa Avezzano e contemporaneamente sarà reso disponibile a tutti il Documento “Carta dei Diritti della Bambina”.