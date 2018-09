Federica Presutti della K.O. Team di Trasacco è la nuova vice campionessa del mondo di Kick boxing

Trasacco. “E’ con orgoglio che esprimo le più sincere congratulazioni alla giovane sulmonese Federica Presutti, della K.O. Team Trasacco, allenata dal maestro Maurizio Pollicelli, per l’eccellente risultato ottenuto ai campionati mondiali di Kickboxing di Jesolo, posizionandosi al secondo posto. Una medaglia d’argento che inorgoglisce la nostra città e pone in risalto l’importanza dell’impegno, del sacrificio e della fatica necessari per raggiungere grandi risultati nelle discipline sportive e in assoluto silenzio”. E’ quanto afferma l’assessore allo sport Nicola Angelucci.

“Questi successi”, continua, “sottolineano il valore dello sport appassionato e genuino che anche a Sulmona in angoli nascosti poi si mettono in grande evidenza. L’augurio per la bravissima atleta, già campionessa italiana, è di poter continuare a vincere, conquistando podi sempre più importanti. Complimenti Federica”. “Purtroppo in finale mi sono dovuta arrendere ad un’atleta russa molto forte. Nonostante ciò”, ha dichiarato l’atleta, “sono contenta del mio incontro, e più in generale del mio mondiale. Se qualcuno a giugno mi avesse detto che sarei arrivata a giocarmi una finale non ci avrei mai creduto, eppure eccomi qui a un passo dal gradino più alto. Lo stimolo che avevo un po’ perso, finalmente l’ho ritrovato. E ora a testa bassa si lavora per la prossima stagione. Grazie al mio coach che, fino ad oggi, è stato l’unico, oltre i miei, a credere che questo fosse possibile, grazie a tutti i ragazzi che mi hanno aiutato a prepararmi, al mio ragazzo e agli allenatori della nazionale che mi hanno seguito con grande attenzione”.