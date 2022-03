Federalberghi-Confcommercio, nasce la rappresentativa della provincia dell’Aquila

L’Aquila. Nasce oggi, a L’Aquila, la Rappresentanza Provinciale del Settore Extra Alberghiero nell’ambito di Federalberghi-Confcommercio, con l’avvenuta creazione del Gruppo Federalberghi Extra della Provincia di L’Aquila, che ha l’intento di proporsi quale punto di riferimento per tutte le tipologie di ricettività extra alberghiere quali bed & breakfast, case vacanza, affittacamere, locazioni turistiche, agriturismi e ostelli.

La nascita del Gruppo Costituente, composto dal Referente FRANCESCO PALMISANO e dai Coadiutori BENEDETTA GIZZI, SIMONA D’ATTILIO e CARMINE PARISSE è avvenuto presso la Sede Aquilana della Confcommercio, alla presenza del Presidente Provinciale Confcommercio Roberto Donatelli, del Presidente Confcommercio Comprensoriale di L’Aquila e Presidente Provinciale FIDA Angelo Liberati, del Presidente Onorario FIPE L’Aquila Mario Maccarone e del Presidente Provinciale Fipe-Confcommercio Daniele Stratta.

L’obiettivo fondamentale del neonato Gruppo è quello di mettere in rete tutti gli operatori turistici dell’Aquila e Provincia, unitamente all’intento di porsi come volano per il miglioramento dell’ospitalità turistica dal punto di vista culturale e della valorizzazione del territorio, oltre che per favorire la rappresentanza sindacale e la collaborazione con Istituzioni, enti, associazioni, ed organizzazioni pubbliche e private.

Non ultima anche l’esigenza di contribuire alla modifica, in senso migliorativo, della normativa in materia così da consentire una maggiore competitività nell’ambito di un settore in sensibile crescita e di un turismo in continuo cambiamento.

Si invitano, pertanto, tutti gli operatori della ricettività extra alberghiera ad effettuare l’adesione, contattando gli Uffici Provinciali Confcommercio di L’Aquila, Tel. 0862 413450 – E Mail: [email protected]