Fede e tradizione, oggi il video documentario a Luco dei Marsi sulla Madonna dell’Ospedale

Luco dei Marsi. Storia, spiritualità, memoria e memorie che si intrecciano a rendere un affresco suggestivo ed emozionante di Luco dei Marsi e della sua comunità, attraverso la lente del culto mariano e della venerata immagine della Madonna dell'Ospedale, onorata nel centro fucense da oltre due secoli.

Un viaggio ideale cui conduce il video documentario che sarà presentato nel paese oggi, alle 18.30, nella sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso, a tema: “Maria SS. dell’Ospedale: un viaggio tra fede e tradizione”, nato dalla sinergia tra il Comitato del Giubileo 2022 – costituitosi per celebrare quest’anno il 150° anniversario dell’Incoronazione dell’Immagine miracolosa – e l’associazione di promozione sociale Contaminazione, con il contributo di cittadine e cittadini che hanno voluto raccontare una storia di fede, di legami comunitari e di devozione. Nei secoli, il santuario dedicato alla Madonna dell’Ospedale ha portato a Luco dei Marsi pellegrini, visitatori e fedeli bisognosi, carichi di speranza e di riconoscenza, attraverso una rete di cammini mariani che legava luoghi di culto ancora oggi molto frequentati nella Marsica.

“L’idea di fissare questi racconti in un documento video nasce dall’esigenza di non disperdere materiale prezioso”, spiegano i promotori, “come anche di spingere altri a ricercare nelle memorie personali e familiari la storia della comunità e di ogni luchese che si è impegnato per renderla memorabile e basilare per le future generazioni. Confidiamo che questo lavoro sia anche un mezzo di promozione del nostro territorio, da conoscere e da far apprezzare a turisti e nuovi pellegrini”.

Il dvd del video documentario potrà essere acquistato oggi nella sala della SOMS oppure prenotato rivolgendosi direttamente ai componenti del Comitato, anche tramite la pagina Facebook dello stesso al link: https://www.facebook.com/ comitato.giubileo. lucodeimarsi2022