Fatturazione elettronica gratis con SDiPEC

La fatturazione elettronica è ormai un obbligo di legge a partire dal primo gennaio 2019 ma continua ad essere un aspetto di difficile gestione da parte di tutti questi professionisti con partita iva che si sono visti improvvisamente destinatari di questo obbligo. Per fortuna, però, esistono software gratuiti come SDiPEC che permettono di soddisfare l’obbligo di fatturazione elettronica in modo veloce, semplice e soprattutto gratuito. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Che cos’è la fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è un documento digitale che è imposto dal Dlg. 52/2004 e riguarda sia la PA che i privati. Grazie alla fatturazione elettronica si è portata avanti una lotta dura ed efficace all’evasione fiscale perché all’interno di questo documento sono inseriti tutti i dati che occorrono per l’identificazione sia del pagante che del ricevente. La fattura elettronica transita attraverso l’SdI che è il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate: attraverso questo sistema la fattura viene recepita da chi la emette, controllata in tutte le sue parti e spedita al ricevente che potrà saldarla.

Quali sono i requisiti della fatturazione elettronica

La fattura elettronica per essere valida deve avere dei requisiti particolari. Ad esempio il suo formato deve essere XML, una tipologia di file che non può essere modificato. Inoltre deve riportare la data e l’ora di emissione, la firma elettronica del mittente, l’indirizzo pec dell’emissario oppure il codice identificativo se si tratta di una PA e ovviamente l’importo della prestazione. Per essere valida, infine, la fattura elettronica deve necessariamente transitare attraverso l’SdI, altrimenti si corre il rischio non solo di vedere annullata la fattura ma pure di ricevere multe salate per la mancata trasmissione.

Che cos’è SDiPEC e come funziona

Per realizzare la fattura elettronica è necessario avere un software che agevoli l’operazione, che produca materialmente il documento e che permetta l’invio all’SdI. Sul mercato ci sono moltissimi software che svolgono egregiamente questo compito ma sono quasi tutti a pagamento. Esiste, però, un prodotto gratuito in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente. Si tratta di SDiPEC, un software ideato da E-Media Web, un’agenzia specializzata in informatica che ha voluto creare un software gratuito per contrastare il bussines degli intermediari.

Quali sono i vantaggi di SDiPEC

I vantaggi di SDiPEC e la fatturazione elettronica gratis sono moltissimi. Innanzitutto, si tratta di un software gratuito, quindi il cliente che decide di utilizzarlo non ha alcuna spesa, il software invia direttamente le fatture allo SdI e conserva le fatture emesse, una funzionalità davvero utile per la gestione della propria contabilità. Inoltre il software è dotato di un sistema di organizzazione delle fatture, così da poterle dividere fra quelle in entrata e quelle in uscita, rendendo più semplice la ricerca di un particolare documento. L’interfaccia, poi, è simile a quello di un programma di posta, qualcosa con cui tutti hanno familiarità, per rendere l’operazione ancora più semplice.