Fatta la pista ciclabile ad Avezzano: ora bisogna fare i ciclisti

Avezzano. La pista ciclabile è stata fatta, ora bisogna fare i ciclisti. E’ questa la scena emblematica immortalata lungo via Marruvio dove sono stati eseguiti i lvari per realizzare la pista ciclabile. Ovviamente si tratta di una forzatura ma il commento di Roberto, un avezzanese che ha immortalato la scena, è emblematico. “Ecco come mi aspettavo che i cittadini avezzanesi avrebbero compreso l’uso della #pistaciclabile”, ha commentato su Facebook, “abbiamo fatto la ciclabile, ora dobbiamo fare i ciclisti!”.

Le polemiche in questi giorni sul nuovo progetto non sono mancate. La barricata alzata tra fautori e oppositori del progetto è diventata sempre più alta anche se in queste ore il sindaco Gabriele De Angelis ha incontrato i commercianti per spiegare quali benefici apporterà, secondo l’amministrazione, l’intervento di riqualificazione del centro. Anche il Pd ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti della Confcommercio.