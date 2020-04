Fase 2 in LFoundry: entro maggio si tornerà all’85per cento della produzione

L’amministratore delegato, Marcello D’Antiochia, ha confermato la volontà di una rapida ripresa dei volumi produttivi per raggiungere sin dai primi di giugno il pieno regime della linea. L’aumento sarà graduale per arrivare solo nella seconda metà del mese ad un 85% del carico consentito. Tutto ciò si tradurrà in un 35 % medio in termini di Cigo per tutti.

Per tutto il personale turnista nelle prime due settimane di maggio si continuerà con lo schema 4/12, nelle successive si prevede un aumento progressivo della presenza ricorrendo a personale volontario. Per tutto il personale in giornaliero la distribuzione della Cigo sarà più concentrata nelle prime due settimane di Maggio per arrivare nelle successive ad una presenza al lavoro più congrua all’intensificazione dei carichi produttivi .

Per le parti sociali continua ad essere al centro del ragionamento la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori: con l’avvio della Fase 2 del lockdown e l’aumento delle presenze al lavoro sarà necessario ridisegnare ancora in seno al Comitato di Sorveglianza emergenza Covid-19 l’utilizzo degli spazi comuni e continuare a monitorare e migliorare tutte le misure di contenimento del contagio adottate sinora.