Fase 2, il Comune di Capistrello offre gratuitamente sanificazione dei locali commerciali privati

Capistrello. La riapertura di ulteriori attività professionali, d’impresa ed esercizi commerciali nella giornata di lunedì 4 maggio, prevista nella Fase 2, porterà agli esercenti l’obbligo di sanificare i locali ed effettuare la pulizia almeno due volte al giorno: all’apertura e alla pausa. Dovranno inoltre garantire una adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria, considerato che i filtri dell’aria condizionata devono essere cambiati prima della riapertura e tenuti sempre in perfetta pulizia.

Il Comune di Capistrello a tal proposito ha fatto sapere che ha già avviato la sanificazione dei luoghi pubblici, e degli uffici comunali e che “si rende disponibile ad effettuare, in occasione della riapertura delle attività, la prima operazione di sanificazione dei locali commerciali privati in forma GRATUITA, dando priorità alle attività già aperte ed a quelle in procinto di ripresa. Chi fosse interessato potrà presentare formale richiesta a mezzo pec all’indirizzo infWpec.comune.capistrello.achit ovvero a mano presso gli Uffici Protocollo di codesto Ente siti in Piazza Municipio, aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, entro e non oltre il giorno 9 maggio”.

“Tale comunicazione, che varrà a tutti gli effetti come prenotazione, dovrà contenere tutti i dati anagrafici dell’attività, il numero di partita iva e l’eventuale giorno di riapertura”.