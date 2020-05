Fase 2, ad Avezzano riprendono i lavori su scuole e piazza del Mercato. Prossima settimana ripartono i cantieri

Avezzano. Nella fase 2 dell’emergenza coronavirus riprendono i lavori e le attività dei cantieri delle opere pubbliche in corso di realizzazioni. A darne notizia il commissario prefettizio della città di Avezzano, Mauro Passerotti, che sottolinea come, dopo gli incontri con le ditte appaltatrici, i direttori dei lavori e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione necessarie alla ripresa dei cantieri, riprenderà l’intervento di adeguamento delle scuole primarie di via Garibaldi e via Fucino, sospese a causa dell’epidemia da Covid19.

Gli interventi di adeguamento riguardano anche il complesso scolastico di via Corradini e l’intervento di recupero di piazza del Mercato.

“Dopo aver valutato le singole situazioni”, precisa il commissario Passerotti, “aggiornato la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed adottato le conseguenti misure organizzative dei cantieri che saranno attivate in questi giorni si avvierà la ripresa dei lavori per l‘inizio della prossima settimana. Successivamente alla ripresa dei lavori ed al conseguente monitoraggio dell‘impatto delle nuove misure di sicurezza sulla operatività dei cantieri”, conclude, “si procederà all‘aggiornamento del cronoprogramma dei tempi contrattuali”.