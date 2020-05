Fase 2, a Celano nasce un gruppo di lavoro comunale per supportare i commercianti nella riapertura

Celano. Un gruppo di lavoro per sopralluoghi e consigli sulla riapertura delle attività commerciali di Celano. Questa l’iniziativa proposta dal sindaco, Settimio Santilli, dopo una fase di consultazione con gli operatori commerciali della città. Regole, spazi e nuove prospettive che il primo cittadino ha deciso di affidare a un gruppo di tecnici che affiancheranno i negozianti nella fase 2.

“Nell’incontro chiesto da una delegazione di bar, ristoranti e pizzeria sono emerse diverse considerazioni importanti e fondamentali per la loro ripartenza”, ha commentato il sindaco Santilli, “soprattutto di natura strutturale, rispetto al distanziamento sociale; chiarimenti riferibili al decreto del 26 aprile del governo e delle varie ordinanze regionali, rispetto a quel che si può, e quel che non si può, e per chi, cosa e come.