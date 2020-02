La Farmacia Stornelli 2.0 si racconta: 4 anni tra devozione per il cliente e ricerca della novità

La devozione del farmacista di un tempo e la ricerca della novità per cosmesi e nutrizione si fondono nella farmacia Stornelli dove la parola d’ordine è: accoglienza. Ricordate la gentilezza e la fiducia che un tempo si riservava alla figura del farmacista del paese? E’ la stessa che potrete ritrovare in Anselmo e Franca Stornelli cresciuti tra le scatole dei medicinali con il sogno di offrire servizi all’avanguardia ai loro clienti. Era il 1982 quando Michele Stornelli tirò su la serranda della sua farmacia nel cuore di Paterno, frazione di Avezzano. Un locale piccolo e sempre affollato perché negli anni il dottor Stornelli era diventato un punto di riferimento non solo per la comunità di Paterno ma anche per quella di Celano e San Pelino. All’epoca Anselmo e Franca erano piccoli e a parte le storiche Zigulì e il loro papà della farmacia non amavano altro. Gli anni passano e la farmacia Stornelli cresce sempre di più. Gioie e dolori colpiscono la famiglia che è costretta, troppo presto, a dire addio a papà Michele.

In quegli anni la farmacia in un paese era fondamentale e gli Stornelli non se la sentono di far mancare un riferimento così importante a un territorio che gli ha sempre mostrato gratitudine e devozione. Per questo, grazie a una gestione familiare, si decide di continuare a offrire quel tipo di servizio sempre portando avanti gli insegnamenti di papà Michele. Anche Anselmo e Franca dopo il liceo scelgono quella strada e conseguita la laurea nel 2008 entrano in farmacia e mettono in atto la loro rivoluzione.

“Abbiamo cercato di portare avanti l’attività con i principi di nostro padre”, hanno raccontato, “ma già in quegli anni iniziavamo a vedere che il modo di vivere la farmacia stava cambiando e gli spazi erano esigui per i servizi che volevo offrire. La filosofia che stavamo adottando aveva delle esigenze particolari che la nostra storica farmacia non poteva offrire”.

Da qui nasce l’esigenza di iniziare a cercare qualcosa di più grande e soprattutto con spazi adeguati all’offerta che iniziava a crescere giorno dopo giorno grazie alla ricerca attenta e meticolosa di Anselmo e all’occhio attento a quello che succedeva nel resto del mondo di Franca.

Si arriva quindi a un bivio e la scelta dei due fratelli Stornelli è quella di andare avanti e premere l’acceleratore verso il futuro. Nasce così la farmacia Stornelli 2.0 in un locale di 500 metri quadrati dove il leit motiv è sempre lo stesso: accogliere. Si capisce già entrando quando guardando le forme circolari e i banconi che tendono ad abbracciare ci si ritrova in un istante davanti al sorriso dei giovani farmacisti disposti davanti al grande bancone.

“Prima si entrava in farmacia solo quando si stava male”, hanno continuato i due farmacisti, “piano piano si è iniziato a entrarci anche per altre esigenze. Nel 2016 abbiamo deciso di realizzare la nostra idea di farmacia che accoglie i clienti con i diversi reparti e i responsabili di ciascuno sempre a disposizione dei clienti”.

Da quel giorno sono passati quattro anni e il 20 febbraio la farmacia Stornelli festeggerà il quarto compleanno della nuova sede. Quattro anni di lavoro intenso, di gioie, di fatiche e di soddisfazioni per il risultato di un progetto ambizioso che grazie all’impegno comune è stato raggiunto.





Accogliere, ascoltare e aiutare chi entra nella farmacia è il credo quotidiano non solo di Anselmo e Franca ma anche dei 14 dipendenti, tutti giovanissimi e qualificati, che fanno parte della grande squadra Stornelli, unita e pronta sempre a perseguire gli stessi obiettivi.

“Nel tempo abbiamo potuto sviluppare diversi settori sui quali investiamo molto”, hanno sottolineato gli Stornelli, “la dermocosmesi, con una Farma spa due cabine estetiche con estetiste professioniste che si occupano di epilazione, dimagrimento, pressoterapia, un reparto nutrizione incentrato sui prodotti senza glutine e aproteici, un laboratorio galenico dove vengono realizzati farmaci personalizzati tra i quali la cannabis terapeutica, le creme antidolorifiche, i prodotti per i capelli e tante altre eccellenze”.

Anselmo e Franca sono una coppia complementare che si prefissa degli obiettivi e li raggiunge grazie alla tenacia e alla creatività. Lo hanno riconosciuto anche i vertici di Farmamico che durante un corso di formazione per titolari di farmacia li ha premiati come migliori titolari per la straordinaria complicità.

Insieme hanno realizzato la Farmaspeed , e-commerce con quattro persone al lavoro quotidianamente per servire i clienti di tutta Italia con un servizio di consulenza e spedizione in 36/48 ore, ma anche una linea di prodotti a marchio Stornelli, un laboratorio riservato ai fori ai lobi in tutta sicurezza, Telemedicina con elettrocardiogramma e refertazione medica, esami del sangue di prima istanza, visite con podologo, nutrizionista e tante altre innovazioni.

“Ogni volta che viene un cliente pensiamo che bisogna impattare sul loro stato di benessere e sulla loro vita”, hanno concluso, “il nostro è un lavoro che permette di aiutare le persone. Adesso la tendenza è di andare in prevenzione perché le esigenze e lo stile di vita sono cambiate. Per questo abbiamo creato un ventaglio di offerte che diffondiamo e facciamo conoscere anche attraverso un canale social con mini pillole video e consigli girati in luoghi incantevoli della nostra Marsica perché per noi la cura del cliente e l’amore per il territorio sono la nostra forza”.

Tanti nuovi traguardi aspettano la grande squadra della Farmacia Stornelli, per ora però dietro l’angolo c’è una torta da spegnere con quattro candeline ognuna delle quali rappresenta uno degli anni più rappresentativi della rivoluzione messa in atto da Anselmo e Franco. Giovedì alle 12 ci sarà una grande festa che darà il via a un altro anno di farmacia Stornelli e di punti di arrivo, progetti, obiettivi da raggiungere.

