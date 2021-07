Farmacia Santa Caterina: la sudamina, cos’è e quali sono i rimedi per curarla

La sudamina (dermatite da sudore o miliaria) è un disturbo della pelle causato dall’ostruzione delle ghiande sudoripare e dal successivo trattenimento del sudore. Si manifesta più frequentemente nei bambini durante l’estate perché i pori della loro cute sono più stretti e tendono ad ostruirsi con maggior facilità, il clima caldo umido inoltre favorisce l’infiammazione cutanea.

Le cause scatenanti sono molteplici, ma il fenomeno tende ad aggravarsi a causa del sudore eccessivo, se si indossano vestiti aderenti o se si utilizzano determinati tipi di creme.

Oggi con la farmacia Santa Caterina di Avezzano approfondiremo questa problematica e vi consiglieremo dei rimedi efficaci per curarla.

La sudamina: come si manifesta.

Sono tre le diverse forme di sudamina presenti che dipendono dallo strato di pelle coinvolto dall’ostruzione delle ghiande: sudamina cristallina, rubra e profonda.

1. Sudamina Cristallina

Si tratta della forma meno grave e più superficiale e si caratterizza per un numero elevato di vescicole (1-2 mm di diametro) a contenuto chiaro su pelle non arrossata. Non produce alcun tipo di prurito. Questa tipologia si manifesta quando risultano ostruiti i dotti escretori che passano per gli strati più esterni della pelle.

2. Sudamina Rubra

E’ la forma più comune che consiste in un eruzione infiammatoria caratterizzata da vescicole puntiformi su pelle arrossata e ruvida. Produce prurito e dolore pungente nelle parti interessate. Insorge quando i dotti escretori si bloccano a livello degli strati più profondi dell’epidermide.

3. Sudamina profonda.

E’ la forma più grave e anche meno comune della malattia. Si caratterizza per la presenza di papule non pruriginose color carne o rosse sormontate da vescicole di dimensioni grandi rispetto alle precedenti varianti. In questo caso, l’ostruzione del dotto escretore avviene nel derma, uno degli strati più profondi della pelle. Chi ne soffre, può avere un colpo di calori, giramenti di testa e accelerazione del battito cardiaco.

La sudamina: le cause.

Ecco alcune delle cause della comparsa della sudamina:

Aumento della temperatura esterna dovuto al caldo

Abbigliamento stretto e pesante che crea eccessiva sudorazione

Attività fisica troppo intensa

Sovrappeso

La sudamina: cure e rimedi.

Per quanto riguarda la forma di sudamina cristallina, non sono richieste particolari cure. Lo sfogo, infatti, guarisce spontaneamente nel giro di pochi giorni. La sudamina rubra, invece, richiede l’utilizzo di pomate specifiche a base di ossido di zinco o lanolina anidra, oppure lozioni a base di calamina per ridurre il prurito e l’infiammazione. Un altro rimedio per alleviare il prurito, oltre alla prescrizione da parte del medico, di farmaci antistaminici, consiste nell’uso delle polveri mentolate che ostruiscono ulteriormente gli sbocchi delle ghiandole sudoripare. In seguito alla comparsa di papule e pustole gravi e infiammate, infine, generalmente si ricorre ai corticosteroidi.

Consigli per la prevenzione

Mantenere fresca e asciutta la parte del corpo interessata

Indossare abiti larghi e leggeri

Asciugarsi all’aria o tamponando con asciugamani morbidi, senza sfregare

Favorire il continuo ricambio dell’aria

La Farmacia Santa Caterina vi aspetta per consigliarvi dal vivo i giusti rimedi che possono rispondere nel migliore dei modi alle vostre esigenze.