Farmacia Santa Caterina, attivo servizio di holter pressorio per monitorare pressione arteriosa

Nel corso degli anni, le farmacie sono diventate un punto di riferimento sempre più importante per la cittadinanza. Non solo in relazione alla vendita e acquisto di farmaci ma anche e, soprattutto, per l’ampio ventaglio di servizi erogati.

La farmacia Santa Caterina di Avezzano ne è un esempio. Sono in continuo aumento, infatti, le analisi e i test che vengono quotidianamente messi a disposizione dei cittadini e di cui è possibile usufruire in tempi brevi e con risultati affidabili. Tra questi: l’applicazione dell’holter pressorio.

Cos’è l’holter pressorio.

L’holter pressorio è un esame diagnostico che permette di monitorare la pressione arteriosa per 24 ore consecutive. Il test è semplice e indolore ed è possibile eseguirlo e ritirare il referto direttamente in farmacia. Viene effettuato con uno sfigmomanometro portatile che memorizza il valore della pressione arteriosa ogni 15-30 minuti nell’arco di una giornata. Ciò consente di individuare fluttuazioni dovute a variazioni fisiologiche o patologiche, che possono essere quindi interpretate e refertate.

Perché effettuare il test.

La pressione arteriosa può subire variazioni nell’arco di una giornata; i cambiamenti in una persona possono avvenire durante il riposo notturno o in momenti di ansia o a causa di un problema cardiocircolatorio.

Il test viene quindi generalmente consigliato per chi vuole:

monitorare la pressione arteriosa nelle 24 ore per confermare diagnostica di ipertensione arteriosa

prevenire problemi cardiovascolari

controllare ipertensione in terapia farmacologica o nell’iter diagnostico della sincope

completare la panoramica generale della propria salute

Come si effettua il test.

Effettuare il test è semplice e veloce. Basta recarsi in farmacia dove verrà applicata una fascia gonfiabile al braccio con il misuratore posto all’interno di una tasca agganciata a una tracolla. E’ consigliabile indossare per le 24 ore successive – durata del test – abiti comodi in modo tale da non urtare lo strumento e compromettere i risultati. Dopo 24 ore, si torna in farmacia per consegnare l’holter. In giornata un cardiologo valuterà gli esiti e invierà il referto.

Per maggiori info e prenotazioni: 0863415960 o 3486103993