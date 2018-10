Fare impresa insieme, quali strade seguire? Lo spiega Invitalia in un incontro ad Avezzano. Ecco come partecipare

Avezzano. “Fare impresa insieme … ad Avezzano con Invitalia” è il titolo del convegno che si terrà martedì 13 novembre a partire dalle 10 presso la sede dell’Arssa di Avezzano. Apriranno i lavori Gabriele de Angelis, sindaco di Avezzano e Marco Fracassi, Presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno. La giornata entrerà nel vivo con gli interventi degli esperti di Invitalia che illustreranno il funzionamento di quattro dei principali incentivi dell’Agenzia dedicati a chi vuole mettersi in proprio. Si tratta di Smart & Start Italia, che sostiene la nascita di imprese innovative su tutto il territorio nazional, Nuove imprese a Tasso Zero, dedicato ai giovani e alle donne che vogliono diventare imprenditori, SelfiEmployment, per finanziare con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET e Resto al Sud, dedicato agli under 36 che vogliono avviare un’impresa nelle 8 regioni del Mezzogiorno.

A seguire, racconterà la sua storia d’impresa un rappresentante dell’azienda Let’s Wearable Solutions,finanziata da Invitalia con gli incentivi di Smart&Start Italia. Si tratta di una società che si occupa di confezionamento di abbigliamento sportivo, o di altri indumenti, attraverso l’utilizzo sensori incorporati che possono ricevere dati su un essere umano che li indossa e/o sull’ambiente circostante. I dispositivi funzionano in modalità wireless e i dati rilevati si possono recepire anche attraverso smartphone o tablet. I Wearables inviano informazioni all’unità di elaborazione, che può essere incorporata o posizionata su un server esterno, e trasferiscono le informazioni all’utente. Concluderà i lavori della mattina Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia. Il pomeriggio sarà tutto dedicato agli incontri One to One con i business analyst dell’Agenzia, che saranno a disposizione degli aspiranti imprenditori per dare tutti i dettagli sugli inventivi.

Per informazioni e prenotazioni per gli incontri One to One: lmontagliani@comuneavezzano.it