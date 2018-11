Fare impresa insieme con Invitalia, tanti i giovani presenti al convegno dedicato ai settori strategici di sviluppo

Avezzano. Una vasta platea e tanto pubblico questa mattina, nella sala “A. Picchi A.R.S.S.A” di piazza Torlonia, per l’incontro “Fare impresa insieme ad Avezzano con Invitalia”, il convegno dedicato ai settori strategici di sviluppo e all’occupazione con la partecipazione dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

Tanti i giovani presenti all’evento nel quale da questa mattina gli esperti di Invitalia hanno illustrato il funzionamento di quattro dei principali incentivi dell’agenzia nazionale dedicati a chi vuole investire sulla propria impresa e vuole mettersi in proprio.

Concretezza, caparbietà, sviluppo ed investimenti: questi i punti principali toccati durante il convegno alla presenza del sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, insieme alle testimonianze di Marco Fracassi, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo, e dei relatori di Invitalia, che hanno raccontato ai tanti giovani studenti presenti cosa significa fare una nuova impresa e quali sono le storie e le idee che ci sono dietro. L’incontro è stato moderato da Armando Floris.

Da “Smart & Start Italia”, che sostiene la nascita di imprese innovative su tutto il territorio nazionale a “Nuove imprese a Tasso Zero”, dedicato ai giovani e alle donne che vogliono diventare imprenditori. Da “SelfiEmployment”, per finanziare con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET a “Resto al Sud”, dedicato agli under 36 che vogliono avviare un’impresa nelle 8 regioni del Mezzogiorno.

Ha chiuso la mattinata di interventi Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, che ha raccontato, dopo un breve excursus sull’economia, cosa significa fare impresa e quali sono gli errori da non commettere.

Il pomeriggio sarà invece tutto dedicato agli incontri One to One con i business analyst dell’Agenzia, che saranno a disposizione degli aspiranti imprenditori per dare tutti i dettagli sugli inventivi.