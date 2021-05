Fanno saltare il bancomat con la “marmotta” e scappano, paura a Capistrello

Capistrello. Fanno saltare il bancomat con la “marmotta” ma vanno via a bocca asciutta. Un nuovo tentativo di furto ai danni della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Questa notte intorno all’1.20 due uomini travisati sono arrivati davanti allo sportello di via Roma a Capistrello, nel centro del paese, pronti a far saltare il bancomat.

Per mettere a segno il colpo hanno utilizzato il metodo della “marmotta”. Hanno infilato nel bancomat un congegno con dentro dell’esplosivo con il quale hanno poi fatto saltare tutto l’apparato, arrecando danni non solo al bancomat, ma anche ai locali retrostanti.

L’esplosione ha svegliato i residenti e in molti hanno chiamato i carabinieri segnalando il boato avvertito. I due ladri a quel punto non sono riusciti a portare a termine il loro colpo e per evitare di essere presi sono scappati. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Capistrello, coordinati dal comandante della compagnia di Tagliacozzo, Silvia Gobbini. Fondamentale sarà ora ricostruire l’accaduto anche grazie alle riprese del sistema di video sorveglianza.

Lo stesso colpo era stato messo a segno ad Aielli al postamat. A causa dell’esplosione era rimasto danneggiato l’intero ufficio postale poi chiuso per diversi mesi. A Magliano dei Marsi a fine aprile, invece, i ladri sono dovuti scappare senza portare via niente.