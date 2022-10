Fanno la traversata delle Gole ma poi non ce la fanno a tornare indietro: soccorsi dalla Forestale 2 ventenni

Celano. Hanno attraversato il canyon delle Gole di Aielli – Celano fino ad arrivare a Val d’Arano, a Ovindoli ma poi non ce l’hanno fatta a tornare indietro e hanno chiamato il numero d’emergenza del 112. È accaduto qualche giorno fa e i protagonisti della curiosa vicenda sono due ventenni arrivati nella Marsica dalla provincia di Pescara.

I due hanno parcheggiato al pazziale a Celano in mattinata e poi sono saliti fino a Ovindoli, attraversando tutto il percorso delle Gole. Una volta arrivati in Val d’Arano, però, i due escursionisti si sono resi conto che non erano nelle condizioni fisiche di tornare indietro e ripercorrere il sentiero in senso contrario e visto che stava per arrivare ormai la sera, hanno deciso di allertare i soccorsi, chiamando il 112.

La richiesta di aiuto è stata gestita dalla compagnia dei carabinieri di Avezzano che ha attivato i carabinieri forestali della stazione più vicina. Una volta individuata la posizione dei due giovani, un ragazzo e una ragazza, i carabinieri forestali della caserma di Celano hanno accertato le loro condizioni di salute.

I due escursionisti erano visibilmente affaticati ma non necessitavano di visite mediche. Così i forestali li hanno riaccompagnati al piazzale da cui era partita la loro escursione, tra i territori di Celano e Aielli.