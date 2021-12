Famiglie in difficoltà, a Sante Marie arrivano bonus alimentari e sostegno per pagamento imposte

Sante Marie. Buoni spesa e sostegni per il pagamento della tasse alle famiglie in difficoltà. Il Comune di Sante Marie ha ricevuto dal Governo centrale dei finanziamenti nell’ambito delle misure per l’emergenza covid. In base a quanto previsto dalla delibera di giunta comunale approvata la scorsa settimana potranno richiedere gli aiuti le persone che dimostrino di essere in difficoltà economiche o lavorative a causa della pandemia e quelle con un Isee inferiore a 6.500 euro l’anno.

I richiedenti dovranno essere residenti da almeno un anno nel Comune di Sante Marie, avere regolare permesso di soggiorno se extracomunitari e dimostrare di non aver pagato le imposte per mancanza di disponibilità economica. Le domande dovranno essere presentate entro il 22 dicembre alle 12 utilizzando lo schema pubblicato sul sito internet del Comune di Sante Marie.

I buoni spesa andranno da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 in base ai componenti della famiglia e potranno essere spesi per acquistare beni di prima necessità, medicinali ma anche pellet, bombole e legna da ardere nelle attività commerciali che aderiranno.

Anche i contributi economici per il pagamento della Tari invece andranno da 100 a 400 euro sempre in base al nucleo familiare. L’amministrazione si riserva dall’effettuare eventuali controlli sulle dichiarazioni presentate prima dell’erogazione dei bonus.