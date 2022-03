Famiglia Ucraina accolta a Sante Marie, messaggi di pace dai bambini della scuola

Sante Marie. I bambini della scuola primaria “Lombardo Radice” di Sante Marie accolgono i loro coetanei provenienti dall’Ucraina e lanciano un messaggio di pace.

Ieri pomeriggio sono arrivati a Sante Marie tre bambini insieme alla loro mamma e alla zia in fuga dall’Ucraina.

La famiglia, che si è ricongiunta con la nonna già residente in paese, è stata accolta all’aeroporto dal personale del Comune di Sante Marie che in collaborazione con la Croce Rossa Italiana comitato di Carsoli, e la Protezione civile comunale, che ha predisposto poi il trasferimento in paese.

Questa mattina la mamma e i tre bambini, insieme alla zia e alla nonna, sono stati accolti dal sindaco Lorenzo Berardinetti, e dalle insegnanti, nel terrazzo della scuola primaria dove tutti gli alunni hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra e lanciato insieme a gran voce un messaggio di pace con disegni e bandierine da loro realizzate.

La famiglia Ucraina, commossa, ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza, in particolare i bambini per la sensibilità dimostrata e l’amministrazione comunale per la disponibilità.