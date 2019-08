Famiglia intossicata dai funghi finisce in ospedale, i quattro pensavano di mangiare dei porcini. Uno è grave

Avezzano. Un’intera famiglia intossicata finisce in ospedale per una intossicazione da funghi. Si tratta di quattro persone, due fratelli e due cugini, tutti turisti romani, sono finiti al pronto soccorso a causa degli effetti provocati da un avvelenamento. Non sarebbero in pericolo di vita ma uno di loro è grave. Secondo gli accertamenti avrebbero mangiato il Boleto Specioso, fungo raro che assomiglia al porcino e che può essere consumato solo trattato e ben cotto.

I quattro familiari sono arrivati ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Tagliacozzo con gravi sintomi di avvelenamento, tra cui nausea, vomito, mal di pancia e vertigini. Sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti dal 118 di Tagliacozzo all’ospedale di Avezzano dove è stato allertato il centro antiveleni. Il personale medico ha eseguito degli accertamenti per capire la tipologia di fungo ingerito e la pericolosità.

E’ stato mobilitato servizio ispettivo micologico della Asl e convocato per una consulenza il micologo Stefano Maggi. Si è recato in ospedale per raccogliere informazioni e per parlare con le persone intossicate al fine di capire quali funghi siano stati ingeriti. I funghi incriminati hanno scatenato sintomi di tipo gastrointestinale. Uno dei pazienti è in condizioni più gravi. Si tratterebbe di quello che ha mangiato più funghi.