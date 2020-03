Falso allarme sulla qualità dell’acqua di Celano, la risposta del sindaco Santilli

Celano. “E’ stato diffuso in queste ore un audio che ormai gira tra tutti i cittadini, il quale dice che la causa di vomito e diarrea che alcune persone stanno accusando, secondo un medico e riporto testualmente l’audio: ‘Siccome non riescono a spiegarsi come sia possibile tutto questo, ha pensato possa essere un presunto inquinamento delle acque potabili di Celano.” Così il primo cittadini di Celano, Settimio Santilli, parlando dell’audio che in questi giorni si è diffuso nella Marsica.

“A garanzia estrema di tutta la cittadinanza riporto le analisi dell’acqua di Celano del 2 Marzo, che non hanno nessun dato fuori norma. Ad ogni modo, per estrema precauzione, dalle ore 19 (di ieri) ho fatto effettuare il prelievo per le analisi microbiologiche e chimiche su tutti e 10 i punti di adduzione dell’acqua potabile di Celano, sia sugli impianti di pompaggio sia su quelli a depressione.”

“State tranquilli, sarà mia cura aggiornarvi con dati ufficiali e reali. Niente panico. Predico lucidità ed equilibrio estremo prima di diffondere chat e messaggi non corroborati da atti ufficiali. Andrà tutto bene” conclude il sindaco Santilli.