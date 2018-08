Falsa telefonata al 118 col cellulare di un amico, scoperto e denunciato giovane marsicano

Carsoli. Aveva messo inmoto la macchina dei soccorsi per un presunto malore che aveva colpito una donna di Carsoli, in una frazione del paese. I militari della locale stazione hanno però avviato le indagini e hanno individuato il presunto responsabile del grave gesto che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano per il reato di rapina, interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Si tratta di un 28enne del luogo. A seguito di alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi circa il verificarsi di alcuni episodi allarmanti secondo cui ignoti telefonavano al numero di emergenza 118 dell’Aquila per richiedere l’intervento dei sanitari presso le abitazioni di terze persone che avrebbero accusato malore, ma in realtà le richieste si rivelavano infondate, i Carabinieri della Stazione di Carsoli sono riusciti ad identificare un giovane che nella notte tra il 19 ed il 20 agosto scorso, dopo aver sottratto con violenza il telefono cellulare ad un proprio coetaneo e conoscente, lo avrebbe utilizzato proprio per comporre il 118. All’arrivo dei sanitari, però, nessun paziente da soccorrere. I militari della caserma di Carsoli hanno riferito l’episodio delittuoso all’autorità giudiziaria con la denuncia in stato di libertà del giovane identificato e proseguono le indagini al fine di verificare se lo stesso si sia reso responsabile di analoghe vicende o vi siano anche altre persone coinvolte.