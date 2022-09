Falcone e Borsellino, sabato ad Avezzano docufilm e dibattito al Teatro dei Marsi

Avezzano. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino saranno ricordati, a trent’anni dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, nel corso di un evento promosso dal Comune di Avezzano in collaborazione con l’Associazione Culturale Immagine. La manifestazione si svolgerà sabato 1° ottobre 2022 al Teatro dei Marsi di Avezzano, con inizio alle 15.

Ingresso libero. Dopo i saluti istituzionali del Vicesindaco di Avezzano Domenico Di Bernardino e di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giovanni Massaro, sarà proiettato il docu-film “Giovanni Falcone, c’era una volta a Palermo”, realizzato da Rai Storia in occasione del venticinquesimo anniversario della strage in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e la scorta, che racconta la vita del Magistrato antimafia, con immagini di repertorio, interviste e una ricostruzione di fiction. Il lungometraggio, della durata di circa 60 minuti, è andato in onda per la prima volta il 22 maggio 2017 su Rai Storia e il 23 maggio 2017 su Rai Uno e negli anni successivi è stato riproposto sulle reti Rai in occasione della Giornata della Legalità. Il docufilm è di Alessandro Chiappetta, per la regia di Graziano Conversano, con Corrado Oddi nei panni del personaggio principale. Il ruolo di Falcone e Borsellino nella lotta alla mafia sarà ricordato nel corso di un dibattito moderato da Armando Floris, al quale parteciperanno Stefano Amore, magistrato e assistente presso la Corte Costituzionale, Fausto Cardella, già Procuratore Generale della Corte di Appello di Perugia e Corrado Oddi, attore e interprete del ruolo di Giovanni Falcone nel docufilm.

Hanno partecipato alla realizzazione del progetto il vicesindaco Domenico Di Berardino, il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ridolfi, l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano, il consigliere Nello Simonelli, la dirigente del Settore Cultura dott.ssa Laura Ottavi e l’avvocato Silvia Morelli in collaborazione con il consiglio dell’Ordine Degli avvocati del Foro di Avezzano. L’evento è accreditato sia dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Avezzano sia dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.