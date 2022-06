“Fai la fila come gli altri”, paziente oncologica aspetta a lungo per fare le analisi

Avezzano. “Se non sei in terapia qui, la priorità per l’emocromo non c’è.”

Queste sono le parole che una paziente oncologica marsicana si è sentita dire all’ospedale di Avezzano.

La signora è in cura dal 2019 al San Salvatore dell’Aquila ma si trovava all’ospedale di Avezzano per fare le analisi del sangue.

Recatasi al laboratorio analisi del nosocomio avezzanese, ha dovuto constatare che sarebbe dovuta rimanere in attesa a lungo, infatti è stata invitata dal personale in servizio a “fare la fila come tutti gli altri”. In quanto paziente oncologica, avrebbe avuto diritto alla prestazione prioritaria.