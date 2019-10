“Coltivare la biodiversità”, arriva la giornata a contatto con la natura per le famiglie della diocesi dei Marsi

Lecce nei Marsi. Coltivare la biodiversità per un mondo migliore. Una giornata interamente dedicata all’ambiente è stata organizzata dalla diocesi dei Marsi in collaborazione con il Comune di Lecce nei Marsi e il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La quattordicesima giornata per la custodia del Creato andrà in scena nella foresta vetusta di Lecce già patrimonio dell’Unesco. L’ufficio pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato e la confraternita Conferenza Episcopale Italiana ha voluto dare vita a un vero e proprio ritrovo che permetterà agli intervenuti di entrare in contatto con la natura.

L’incontro, previsto per sabato 12 ottobre, inizierà di buon mattino. Alle 8.30 è previsto il ritrovo al rifugio del Diavolo, lungo la strada che collega Gioia dei Marsi e Pescasseroli, e alle rovine di Lecce vecchia. Chi vorrà percorrere la strada a piedi potrà optare per uno di questi due percorsi. Il primo di 4 chilometri e mezzo e il secondo di 4 chilometri e 600 metri. Alle 9 è prevista la partenza con gli accompagnatori e l’arrivo al rifugio Cicerana dopo circa 2 ore. La manifestazione inizierà alle 11 con l’intervento di Luciano Sammarone, direttore del parco nazionale d’Abruzzo, la preghiera, un momento di approfondimento sulla tematica trattata e poi il messaggio conclusivo del vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro.

Ci sarà poi una passeggiata a richiesta nella foresta vetusta di Moricento con il forestale del parco Carmelo Gentile. In caso di pioggia l’evento si svolgerà a Pescasseroli nel centro visite del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. È previsto un pranzo al sacco esclusivamente plastic free. Per informazioni è possibile contattare Nicola Gallotti al numero 338.4073214.