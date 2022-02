Fabrizio Petroni al provinciale dell’Uilpa-l’Aquila, ecco il programma completo del nuovo segretario

Avezzano. A fine 2021 Fabrizio Petroni, originario di Pescocanale ma che da anni vive ad Avezzano, è stato eletto segretario provinciale della Uilpa dell’Aquila.

Dopo 39 anni di militanza nella UIL, ed aver accumulato una grande esperienza nell’attività sindacale che lo hanno portato a ricoprire diversi incarichi importanti, Petroni ha accettato l’incarico di impegnarsi in prima persona: “Pur sapendo quanto sarà impegnativo” ci racconta Petroni “ho accettato con entusiasmo perché la UIL è casa mia e perché credo nei valori del sindacato, in primis quello della solidarietà”. Ma quali saranno i punti principali del suo programma? “Rispecchia fedelmente quello della Uilpa. Il primo problema da affrontare è la carenza di personale negli uffici pubblici. Una seconda criticità riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione. A questo proposito posso dire che durante la pandemia tanti dipendenti pubblici hanno retto l’Italia lavorando on-line, da casa propria, e a proprie spese dimostrando grande capacità di adattamento, e un grande senso dello Stato. Solo per questo andrebbero premiati. Il lavoro agile adesso è normato, si tratta di renderlo davvero operativo. Un terzo problema da affrontare riguarda il fatto che dopo due anni di pandemia, peraltro ancora in atto, nella pubblica amministrazione non si sono visti grandi cambiamenti. Infine, un tema su cui concentrarci è quello della formazione se volgiamo davvero modernizzare la macchina dello stato”.