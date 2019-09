Fa un incidente con lo scooter e scappa prima dell’arrivo della polizia: denunciato 52enne

Capistrello. Coinvolto in un incidente mentre era alla guida del suo scooter, si è allontanato dal luogo del sinistro prima dell’arrivo della polizia. Rintracciato, è stato denunciato in stato di libertà. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a D’E. A., 52 anni, in seguito a un incidente sulla SP23 in località Capistrello.

La polizia stradale di Avezzano è intervenuta sul posto per una segnalazione di incidente stradale con feriti tra uno scooter e un’autovettura, ma nel corso dei primi accertamenti è emerso che il conducente dello scooter, immediatamente prima dell’arrivo della polizia, si era allontanato a bordo del motoveicolo.

Il conducente – che nel frattempo si era disfatto dello scooter, nascondendolo in una scarpata vicino al luogo dell’incidente – è stato poi identificato presso l’ospedale di Avezzano. Quando l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il tasso alcolemico e tossicologico (controlli obbligatori in caso di incidenti con feriti), è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed è stato poi denunciato in stato di libertà, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria e per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

All’uomo è stato anche contestato il fatto di aver circolato con un veicolo privo di assicurazione Rca, di non aver sottoposto lo scooter alle revisioni periodiche, e di aver effettuato un sorpasso contromano.

Gli è stato confiscato lo scooter e ritirata la patente di guida, alla quale sono stati decurtati 30 punti.