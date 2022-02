F1, le scuderie pronte a presentare le nuove monoposto della stagione 2022

Il mondiale 2021 si è concluso in maniera scoppiettante. Ad Abu Dhabi, infatti, abbiamo tutti assistito all’incredibile vittoria di Verstappen all’ultimo giro, superando Hamilton ormai sicuro di vincere. Un risultato incredibile, difficilmente pronosticabile come visto nei pronostici di ProCasino, per l’olandese della Red Bull che è riuscito a fermare il britannico. Una sconfitta che per Lewis certamente ha fatto male, visto che puntava a battere il record di Schumacher. Ora però è il temo di lasciare il passato alle spalle e concentrarsi sulla nuova stagione che sta per partire.

Questo periodo dell’anno è particolarmente emozionante perché le scuderie svelano le nuove monoposto. Non a caso già quattro squadre hanno annunciato le date di presentazione della nuova vettura 2022, mentre le altre sei di adopereranno nei prossimi giorni. Quest’anno c’è ancora più voglia di scoprire come saranno i nuovi prodotti, visto le nuove regole che accompagneranno questa stagione e renderanno il campionato ancora più imprevedibile. Gli ingegneri sono partiti da una tela bianca per progettare le nuove vetture, stando attenti all’aerodinamica semplificata per far sì che ci possano essere più sorpassi e di conseguenza più duelli; effetto suolo e pneumatici da 18 pollici che cambiano totalmente il set-up di corsa.

Tra tutte le scuderie, la prima a presentare la propria auto sarà Aston Martin. Il tutto arriverà il 10 febbraio, mentre la McLaren il giorno dopo. Il giorno più atteso, e non me ne vogliano le altre scuderie e tifosi, resta il 17 febbraio, quando la scuderia di Maranello svelerà al mondo la nuova Ferrari. C’è ansia di scoprire cosa hanno partorito in casa Rossa, visto che se ne parla da mesi. Il giorno dopo, quindi il 18, tocca ai campioni del mondo costruttori della Mercedes. Infine grande attesa per la Red Bull, che dovrà consegnare una vettura capace di confermare il titolo a Verstappen.

LE DATE DELLE PRESENTAZIONI

10 febbraio – Aston Martin

11 febbraio – McLaren

17 febbraio – Ferrari

18 febbraio – Mercedes

IL CALENDARIO F1 2022

Queste invece le date principali della stagione 2022 della F1, con gli appuntamenti delle due sessioni di test prestagionali e le date del Mondiale 2022.

Test F1

23-25 febbraio – Montmeló (Spagna)

10-12 marzo – Bahrain

Calendario F1 2022:

Bahrain (Sakhir) – 20 marzo

Arabia Saudita (Jeddah) – 27 marzo

Australia (Melbourne) – 10 aprile

Emilia Romagna (Imola) – 24 aprile

Miami (Usa) – 8 maggio

Spagna (Barcellona) – 22 maggio

Montecarlo (Monaco) – 29 maggio

Azerbaigian (Baku) – 12 giugno

Canada (Montreal) – 19 giugno

Regno Unito (Silverstone) – 3 luglio

Austria (Spielberg) – 10 luglio

Francia (Le Castellet) – 24 luglio

Ungheria (Budapest) – 31 luglio

Belgio (Spa) – 28 agosto

Olanda (Zandvoort) – 4 settembre

Italia (Monza) – 11 settembre

Russia (Sochi) – 25 settembre

Singapore – 2 ottobre

Giappone (Suzuka) – 9 ottobre

Usa (Austin) – 23 ottobre

Messico (Città del Messico) – 30 ottobre

Brasile (San Paolo) – 13 novembre

Abu Dhabi (Emirati) – 20 novembre