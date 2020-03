Extracomunitario crea gravi disagi al pronto soccorso di Avezzano dopo aver danneggiato un’auto della polizia

Avezzano. Un marocchino ha dato in escandescenza dopo essere stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Avezzano.

Il ragazzo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato al pronto soccorso dopo aver danneggiato una volante della polizia di stato. L’episodio è avvenuto in pieno centro della città, dove l’extracomunitario girava liberamente nonostante non avesse con sé giustificativi, come da ordinanza per il contenimento del coronavirus. Gli agenti hanno provveduto all’ammanettamento dell’uomo, che in evidente stato di alterazione psicofisica è stato poi trasportato con l’autoambulanza all’ospedale civile di Avezzano. L’uomo ha però creato difficoltà anche al personale sanitario, che per far tornare la situazione alla normalità sono stati costretti a chiedere di nuovo l’intervento degli agenti di polizia.