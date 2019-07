Exploit del Team Centro Italia di nuoto: 4 giovani atleti marsicani volano a Roma per i campionati nazionali

Avezzano. Dopo le esaltanti prestazioni degli atleti della società “Team Centro Italia” alle Finali Regionali che li hanno visti protagonisti nei vari stili e specialità arrivando ad aggiudicarsi un totale di 30 medaglie, la società marsicana ha raggiunto un altro importante risultato con la convocazione di ben 4 atleti in lizza per un totale di 14 gare ai prossimi campionati nazionali giovanili che si terranno a Roma dal 4 al 7 agosto prossimi, nello splendido scenario del Foro Italico.



Le significative e convincenti prestazioni portate a termine da Gianfranco Anselmi, Mario Di Berardino, Denise Nazzicone e Antonella Vicaretti hanno consentito loro di realizzare tempi di assoluto livello tali da valere il pass per le gare nazionali. Un traguardo di assoluta eccellenza anche per il Team Centro Italia, possibile grazie anche e soprattutto ad una guida tecnica di grande valore drappresentata dall’allenatore Andrea Caldarelli, in grado di motivare gli atleti consentendo loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità tecniche.

In questi ultimi giorni i ragazzi convocati hanno incrementato le ore di allenamento, perfezionando la loro resa in acqua per confrontarsi al meglio ed impegnarsi a difendere con impegno e onore i colori della società e della Città di Avezzano.