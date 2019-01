Exercise 2019, forze dell’ordine in campo a tutela dei cittadini. De Angelis: importante collaborazione

Avezzano. Arriva la collaborazione anche delle forze di Polizia di Stato per l’esercitazione in agenda per la mattina del 13 gennaio 2019. In occasione dell’esercitazione polizia, carabinieri e guardia di finanza intensificheranno il numero degli uomini impiegato nel controllo dinamico della città.

“Ringrazio il prefetto Giuseppe Linardi e tutto il suo staff per la collaborazione che ci hanno accordato sin dal primo momento per garantire la massima sicurezza dei cittadini durante l’esercitazione”, ha dichiarato il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis.

“Ringrazio tutte le forze messe in campo durante la mattinata del 13”, ha concluso il primo cittadino, “in occasione di quello che ritengo un importante momento per la popolazione. Simulando lo scenario di un’emergenza chiederemo ai cittadini di raggiungere le aree di attesa già individuate nel piano di emergenza comunale. Sarà l’occasione per testarlo tutti insieme: continueremo a lavorarci per colmare le criticità ed ottimizzarlo quanto più possibile”.