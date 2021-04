Ex-Effe System: siglato il contratto per la bonifica

Avezzano. Al via il progetto di bonifica del sito dell’ex Effe system andato distrutto da un incendio ormai oltre 10 anni fa. Il Comune di Avezzano, richiamato dal Tribunale di Sulmona che, data l’inadempienza della società proprietaria dell’impianto ha ordinato la bonifica in danno, ha affidato l’operazione alla ditta Cf Ambiente, vincitrice della gara d’appalto (l’importo a base d’asta era di 253mila euro) che ha visto in lizza ben 42 imprese.

Con un ribasso del 31% la Cf ambiente ha sbaragliato ogni concorrenza aggiudicandosi la bonifica del sito per circa 175mila euro. Dopo aver siglato il contratto, ora si profila l’avvio della rimozione della prima tranche dei rifiuti abbandonati nel sito industriale dismesso in via Galileo Galilei e la messa in sicurezza del resto del pattume e del materiale plastico ammassato dentro e fuori dello stabile.

“Con questo primo intervento”, dichiara il sindaco, Gianni Di Pangrazio, “il Comune di Avezzano, chiamato in causa dal tribunale di Sulmona, per l’inadempienza dell’impresa, da’ il via all’operazione di bonifica del primo lotto dell’area distrutta dalle fiamme”. Per la completa bonifica della bomba ecologica nell’area del nucleo industriale alla periferia della città dove sono stati rilevati rifiuti tossici e nocivi per salute e ambiente, secondo una prima stima, il Comune dovrà impegnare oltre un milione di euro.