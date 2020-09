Ex compagni di classe del Galileo Galili si ritrovano dopo 50 anni

Avezzano. Si ritroveranno, sabato 26 ottobre 2020, presso un noto locale di Avezzano, dopo ben 50 anni gli ex alunni della classe V° A dell’allora Istituto Tecnico Statale “Galileo Galilei” di Avezzano. Non è stato facile raggruppare tutti gli ex compagni di classe dell’anno scolastico 1969/1970, anno di acquisizione del diploma da Geometra ma, Storione V., Lolli R. e De Santis P., non si sono persi d’animo ed hanno lavorato per incontrarsi tutti insieme.

L’incontro tra gli ex alunni sarà sicuramente una gioia. Tra i tanti che si sono affermati nel mondo dell’impiego pubblico e privato, della libera professione, dell’arte e della cultura, ci sono anche un noto notaio ed un noto artista della pittura. Tranne qualcuno che, purtroppo, non c’è più, saranno tutti presenti unitamente ad uno dei loro Professori: Dottor Carmelo Rizzone. Al dolce ed al caffè prenderanno parte anche le consorti di quasi tutti i presenti.