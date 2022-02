Ex calciatore dell’Avezzano rischia la vita in un incidente sulla A24, l’impatto con una mucca

AVEZZANO – Il bilancio di un incidente che poteva avere conseguenze ancora più gravi è stato di due coniugi Carlo Cherubini ex calciatore dell’Avezzano e di altre squadre abruzzesi e sua moglie Valentina Scarchilli feriti gravemente e di un bovino deceduto sul colpo. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, lungo la A24, quando la coppia viaggiava con la propria auto in direzione di Roma. Stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti, gli stessi si sarebbero imbattuti nei pressi di Castel Madama e specificamente in territorio del comune di San Gregorio da Sassola, in una mucca che vagava in autostrada.

Questa ovviamente è la prima ipotesi, tutto è ancora al vaglio di accurati accertamenti che sta seguendo la sezione Roma est della Polstrada. A bordo con i coniugi viaggiavano i loro figli di 14 ed 8 anni, fortunatamente rimasti illesi. I due congiugi, un ex calciatore molto noto e sua moglie coreografa professionista, sono stati ricoverati al Policlinico Umberto I° di Roma, le condizioni sono complesse ma non corrono alcun pericolo di vita. In seguito a tale incidente sul web monta la polemica su fatti del genere che avrebbero potuto causare una tragedia.

Spesso si assiste alle notizie di “animali vaganti” in autostrada, ed in questi casi nemmeno la prudenza può evitare il peggio. Bisogna infatti intervenire in prevenzione e non piangere i buoi quando sono scappati, come in questo caso.

Intanto la famiglia del calciatore ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno “manifestato solidarietà e vicinanza a Carlo e Valentina in questo momento difficile. Teniamo a precisare che la situazione, seppur grave, risulta comunque sotto controllo”