Ex asilo di borgo via Nuova diventa un covo di topi e serpenti: la struttura nel degrado

Avezzano. Serpenti e topi che escono dalla struttura che fino a qualche anno fa era l’asilo della borgata di via Nuova, ad Avezzano. I residenti lanciano un appello affinché qualcuno intervenga il prima possibile, per eliminare il degrado in cui versa la struttura.

“La Pro loco”, spiega un residente, “ha già fatto domanda di assegnazione dello stabile tre anni fa. La struttura che ospitava l’asilo, oggi dismesso, è in completo abbandono e per questo ci rivolgiamo alla stampa. Non ne possiamo davvero più”.

“Speriamo”, conclude il cittadino, “che si faccia qualcosa in breve tempo, considerato che con il caldo c’è un proliferare di insetti ma anche di serpenti e topi”.