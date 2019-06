Come allenarsi in estate? Ecco alcuni consigli su come tenersi in forma dei personal trainer di Evolution Fitness

Quando arriva l’estate tendiamo a guardarci molte volte allo specchio cercando di capire come superare “la prova costume”! Uno degli errori comuni che può essere commesso è quello di esagerare con le attività sportive con l’obiettivo di raggiungere in poco tempo i propri desideri estetici! Questo non solo è improbabile, ma è, il più delle volte, improduttivo!

“Un altro “pericolo” è quello di allenarsi senza una corretta organizzazione degli allenamenti”, hanno spiegato Gianpiero contestabile e Vincenzo Bassi t rainer certificati EMS Evolution Fitness Avezzano, “ e senza il monitoro della propria frequenza cardiaca, rischiando di andare sovra allenamento stressando in maniera eccessiva il proprio corpo che può rispondere con elevate acidità muscolari difficili da gestire con possibile infiammazioni ed in alcuni casi aumento della ritenzione idrica, ed in taluni casi anche disturbi del sonno ed ansia.

Sicuramente muoversi è salutare, sempre!

Una passeggiata al mattino presto o la sera con il fresco sono più che consigliate, ma quello che si deve capire è che i muscoli hanno una memoria, se durante l’arco di un intero anno non si è allenata ed educata quella memoria, in un mese o poco più è molto, molto improbabile, avere risultati importanti.

Per questo sarebbe comunque consigliabile sottoporsi a una visita medica cardiologica, e riuscire a personalizzare al massimo anche attraverso un trainer secondo le caratteristiche individuali, che spaziano dalla struttura morfologica, conformità fisica, funzionalità motoria ed altro, ma soprattutto legate anche ad aspetti più importanti come ad esempio gli aspetti ormonali che determinano quali esercizi fare, quante serie e ripetizioni, quanto riposo tra serie etc.

In conclusione, per l’estate non esagerate con gli allenamenti in quanto le condizioni atmosferiche e tendenzialmente un’alimentazione “fredda” a volte ipocalorica e ricca (a volte) di zuccheri semplici non è complice nel raggiungimento di obiettivi duraturi. Se andate al mare o in piscina, non negatevi le attività sulla spiaggia come acqua fitness o piccole sessioni di spinning o wolking, ma sempre con moderazione!