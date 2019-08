Plastic Free, Lady Zone e Disco-Bar, cambio di location per Evolution Fitness: 1000 mq di novità

Stare in forma, perdere peso o definire i muscoli. Qualsiasi sia l’obiettivo, bisogna raggiungerlo in modo semplice, rapido e piacevole. E’ questa la filosofia che accompagna da anni Evolution Fitness di Avezzano e che verrà riproposta anche per la nuova stagione. Questa volta, però, più in grande.

Cosa vuol dire? La palestra più tecnologica e all’avanguardia del centro Italia riparte con una novità. Di ben 1000 mq sarà la nuova location che ospiterà, a partire da quest’anno, la passione e la qualità del team di professionisti, che ha in serbo grandi sorprese.

Vuoi conoscerne qualcuna prima della riapertura di settembre? Ecco piccole anticipazioni su cosa la nuova struttura, situata sopra i locali del Centro Sposi Abruzzo in via Tiburtina Valeria (a 100 metri dal Centro Commeciale I Marsi), riserverà a coloro che vogliono intraprendere una esperienza fitness unica nel suo genere.

CORSI E LEZIONI. Tutti i corsi e le lezioni che si svolgeranno da Evolution Fitness sono stati progettati insieme all’università Gabriele D’Annunzio di Pescara. Ogni studio condotto sulla valenza e sull’efficacia delle macchine all’avanguardia e dei vari circuiti che si trovano nella palestra “acquista un valore in più grazie a questo prezioso contributo. Credo sia un’iniziativa lodevole in quanto, essendo i primi a far scendere in campo questo tipo di collaborazione, ci aiuterà a confermare l’alto standard qualitativo dei servizi offerti dalla palestra”, ha dichiarato il fondatore Gianpiero Contestabile.

LA NUOVA STRUTURA. Si tratta di un enorme open space all’interno del quale sono presenti differenti zone o circuiti. Ogni spazio è fornito di macchinari semplici, chiamati “Plug and Play”. “Chiunque sarà capace di utilizzarli in autonomia”, ha spiegato Contestabile, “in più ci saranno degli istruttori che gireranno in caso di necessità”. La palestra si sviluppa su due livelli: il primo in cui ci sarà la palestra per gli allenamenti e il secondo dedicato agli spogliatoi. “Abbiamo lavorato molto sul concetto di privacy, di grande spessore negli ultimi anni. Per questo ognuno avrà il proprio spogliatoio, la propria doccia e il proprio stanzino”, ha continuato, “inoltre, abbiamo pensato a ogni piccolo particolare: anche il tipo di luce è stato scelto apposta per rilassare la persona e stimolare un maggior intenso allenamento. L’idea è di ricreare l’atmosfera di un club, con un clima accogliente e caldo”.

LADY ZONE. Attenzione, attenzione! Una super novità riguarda il mondo femminile. “Siamo i primi ad aver strutturato la palestra in modo tale da dedicare una zona completamente alle donne con allenamenti specifici che vanno a colpire le parti del corpo da loro più gettonate: glutei, addome e gambe. Solo loro potranno entrare; abbiamo reso quest’area riservata per tutte coloro che vogliono allenarsi senza la preoccupazione di fare i conti la timidezza”, ha affermato Contestabile.

DISCO-BAR. Avete mai visto una palestra con una sala dj al suo interno? Evolution Fitness vi sorprenderà. “L’ultimo venerdì di ogni mese la sala cambierà look e si trasformerà in discoteca per tutti gli abbonati ma anche per gli amici che ci vogliono venire a trovare”, ha spiegato.

PLASTIC FREE. Anche Evolution Fitness dice basta e contribuisce a liberare il pianeta dalla plastica. “In seguito al pagamento di una quota iniziale”, ha concluso Gianpiero Contestabile, “la palestra fornirà gli abbonati di una borraccia personale in tritan. Ma non solo: anche l’utilizzo di un braccialetto elettronico renderà più funzionale, rapido e tecnologico il modo di fare fitness”.

Per info e contatti:+393713514484