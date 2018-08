Eventiestate2018, cambio di location per la commedia Li nepute de lo Sinneco

Avezzano. Il sindaco di Pozzano, il benestante don Ciccio Sciosciammocca, ha due nipoti che non ha mai conosciuto: Felice, un bravo ragazzo che compie i suoi studi diligentemente a Milano e Silvia, che per seguire un innamorato segreto, è scappata dal collegio. Don Ciccio ha deciso di lasciare la sua eredità solo a Felice che, durante il viaggio per incontrare lo zio, ha baciato casualmente una giovane ed ora è inseguito dal fratello di questa che gliela vuole far pagare. Per sfuggire alle ire del fratello della giovane da lui oltraggiata, si traveste. Silvia saputo di essere esclusa dall’eredità, prova con l’inganno a sostituirsi a Felice e presentarsi così all’ingenuo zio. Nel corso della commedia la trama si intriga sempre di più sino alla conclusione.

L’evento si terrà al Castello Orsini e non al parco di Villa Torlonia. Ingresso Gratuito

